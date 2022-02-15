Экономист назвал способ увеличить пенсию работающим пенсионерам

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Работающим пенсионерам назвали способ увеличить пенсию. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в интервью агентству "Прайм".

Специалист напомнил, что во время работы выплаты пенсионеров не индексируются. При этом после выхода на пенсию происходит индексация.

"Есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать", – допустил Гиринский.

Эксперт предупредил, что такую схему будет сложно осуществить на практике. Главной сложностью может стать возможность пенсионера вновь официально устроиться на работу с большой зарплатой.

Ранее россиянам объяснили, кто имеет право выхода на пенсию по "старому" пенсионному возрасту.

Как рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина, для выхода на пенсию по достижению 55-летнего возраста женщине необходимо иметь страховой стаж не менее 37 лет. В случае с мужчинами право выхода на пенсию в 60 лет закрепляется при наличии стажа не менее 42 лет.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что 1 апреля в России планируется повышение социальных пенсий. Парламентарий добавила, что пенсии проиндексировали 1 октября прошлого года, однако после произошел скачок инфляции.