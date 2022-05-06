Россияне подали более 2 млн заявлений на выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россияне подали более двух миллионов заявлений на выплаты для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет за первую неделю, сообщается на сайте Минтруда России.
"С начала старта приема заявлений на получение новой выплаты для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет подано 2,1 миллиона заявлений на три миллиона детей. Прием проводится на портале госуслуг, в клиентских службах ПФР и МФЦ", – отмечается в сообщении.
Выплаты начисляются с 1 апреля. Семьи, обратившиеся за пособием в мае, получат сумму сразу за два месяца. После обращения заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней. Если для сбора сведений нужно будет больше времени, срок продлят, а пользователю придет уведомление на портале госуслуг.
В Минтруде уточнили, что при назначении выплат будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: будут учитывать имущественную обеспеченность семьи и занятость родителей. Среднедушевой доход семьи должен быть меньше прожиточного минимума на человека, при этом данный показатель зависит от места проживания. Пособие назначается сразу на год.
Ранее глава министерства труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что система поддержки семей охватит свыше 10 миллионов детей в стране. По его словам, на выплату на детей от 8 до 17 лет, которой будут охвачены пять миллионов несовершеннолетних, направят около 506 миллиардов рублей.
На госуслугах стало доступно заявление на новую выплату на детей от 8 до 17 лет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: