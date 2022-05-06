Россияне подали более 2 млн заявлений на выплату семьям с детьми от 8 до 17 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне подали более двух миллионов заявлений на выплаты для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет за первую неделю, сообщается на сайте Минтруда России.

"С начала старта приема заявлений на получение новой выплаты для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет подано 2,1 миллиона заявлений на три миллиона детей. Прием проводится на портале госуслуг, в клиентских службах ПФР и МФЦ", – отмечается в сообщении.

Выплаты начисляются с 1 апреля. Семьи, обратившиеся за пособием в мае, получат сумму сразу за два месяца. После обращения заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней. Если для сбора сведений нужно будет больше времени, срок продлят, а пользователю придет уведомление на портале госуслуг.

В Минтруде уточнили, что при назначении выплат будет проводиться комплексная оценка нуждаемости: будут учитывать имущественную обеспеченность семьи и занятость родителей. Среднедушевой доход семьи должен быть меньше прожиточного минимума на человека, при этом данный показатель зависит от места проживания. Пособие назначается сразу на год.

Ранее глава министерства труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что система поддержки семей охватит свыше 10 миллионов детей в стране. По его словам, на выплату на детей от 8 до 17 лет, которой будут охвачены пять миллионов несовершеннолетних, направят около 506 миллиардов рублей.

