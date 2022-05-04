Система поддержки семей будет охватывать более 10 миллионов детей в РФ – Минтруд

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что система поддержки семей охватит свыше 10 миллионов детей в стране.

"В целом, когда мы посмотрим на всю систему, мы оцениваем, что она будет охватывать более 10 миллионов детей, воспитывающихся в семьях, испытывающих определенные сложности, финансовые сложности в том числе. Общий объем расходов на эту систему в год будет составлять 1,2 триллиона рублей", – сообщил он на встрече с Владимиром Путиным.

По словам Котякова, на выплату на детей от 8 до 17 лет, которой будут охвачены 5 миллионов несовершеннолетних, направят около 506 миллиардов рублей.

К концу 2024 года предполагается перевод на проактивное по одному заявлению предоставление всех мер поддержки, включая уровень субъектов, а до конца текущего года планируется перевод всех основных мер социальной поддержки на федеральный уровень, добавил министр.

Ранее сообщалось, что более 1,1 миллиона заявлений подано для получения новой выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2022 году на пособия для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет выделят 505 миллиардов рублей. Он добавил, что размер пособий будет зависеть от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем семьи получат от 6 до 12 тысяч рублей.