Сенатор оценил идею повысить потолок дохода для налоговых вычетов на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев оценил предложение повысить потолок дохода, до которого возможен налоговый вычет на детей. Об этом сообщает RT.

"Надо все посмотреть, насколько это просчитано, какой источник. Помогать и создавать условия для воспитания детей – это правильно", – заявил сенатор.

Варфоломеев подчеркнул, что поддерживает направленные на помощь семьям с детьми инициативы.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил в два раза увеличить размер дохода за налоговый период, подлежащий применению налогового вычета на детей.

Согласно действующему налоговому законодательству, налоговый вычет предлагается до месяца, в котором совокупный доход налогоплательщика с начала налогового периода превышает 350 тысяч рублей.

