В Сбербанке опровергли данные о повышении первого взноса по одобренным заявкам на ипотеку

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Информация о якобы повышении первоначального взноса для клиентов Сбербанка по одобренным ранее заявкам на ипотеку не соответствует действительности, сообщили в финансовой организации.
"Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки", – отметили РБК в пресс-службе.
Там уточнили, что корректировка первоначального взноса затронула клиентов, которые могли бы получить отказ в ипотеке на прежних условиях. В банке подчеркнули, что изменения позволят получить заемные средства, которые при меньшем взносе приводят к отказу.
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что ряд клиентов Сбербанка жалуются на повышение до 35% первого взноса по одобренным ранее заявкам. По словам риелтора Екатерины Захаровой, таких жалоб насчитывалось не менее 1 тысячи.
До этого Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,4%. Теперь минимальная ставка в рамках базовой программы составляет 10,5% годовых. Она распространяется на сделки как с покупкой вторичного жилья, так квартир в новостройках. Позже аналогичное решение принял ВТБ.
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