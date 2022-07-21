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Общество

07:15

Налоговый вычет за квартиру предлагают увеличить

обществонедвижимостьвидеоКристина Курума

Налоговый вычет за квартиру предлагают увеличить, причем в разы. Максимальная сумма, которую можно вернуть, составляет 260 тысяч рублей. Это 13% от двух миллионов, уплаченных за покупку квартиры. Предельную сумму установили 14 лет назад. С тех пор жилье в разы подорожало.

А потому и вычет нужно увеличивать, посчитали авторы инициативы. Для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также для некоторых северных и дальневосточных городов предложили сделать лимит в шесть миллионов. Тогда выплаты вырастут до 780 тысяч рублей. Для регионов предложили поднять сумму до четырех миллионов рублей и возвращать до 520 тысяч.

Как сообщили в СМИ, документ с предложением уже направили в Правительство России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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