Детская площадка сгорела на юго-востоке Москвы. Пожар произошел в одном из дворов на 5-й Кожуховской улице. Кадры сняли очевидцы.

Как сообщили в МЧС, пожар уже потушили. В результате ЧП никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.