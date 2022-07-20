Бетономешалка опрокинулась в районе Большой Тульской улицы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Бетономешалка опрокинулась на съезде с Варшавского шоссе в районе Большой Тульской улицы, сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

"На съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону ТТК в районе Большой Тульской улицы, 43 бетономешалка совершила опрокидывание", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что на месте работают оперативные службы, движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с участием машины полиции и Mercedes на юго-западе столицы. Автомобили столкнулись на регулируемом перекрестке в районе дома 28 по Севастопольскому проспекту. Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

