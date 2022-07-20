Предупреждение об экстремальной жаре впервые выпустили в Великобритании

В Великобритании впервые выпустили красное предупреждение об экстремальной жаре. Такое пекло считается опасным для жизни. Жара в Британии побила исторический рекорд температуры, превысив 40 градусов. В Лондоне начались пожары.

На кадрах, которые показали в местных новостях, видны сразу несколько очагов в одном районе города. По сообщениям журналистов, там задействованы 15 машин и 100 пожарных. И такие возгорания происходят повсеместно. Власти объявили режим ЧП по пожарам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.