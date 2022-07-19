Мотоциклист пострадал в ДТП в центре Москвы

Мотоциклист пострадал в аварии на Калужской площади. По предварительным данным, он ехал в сторону улицы Большая Якиманка.

На крутом повороте байкер не справился с управлением, упал на проезжую часть и врезался в Volkswagen, который остановился на светофоре. В результате водитель мотоцикла повредил ногу, но от помощи медиков отказался. Поврежденный транспорт уже эвакуировали, помех для движения нет.

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