Пожар произошел в жилом доме на Даниловской набережной

16:07
Фото: Москва 24
Пожар произошел в жилом доме в Южном административном округе. Об этом сообщают очевидцы.
Возгорание случилось на Даниловской набережной, доме 6, корпусе 2. На данный момент, как уточнили очевидцы, на место происшествия прибыли три пожарные машины. Однако эвакуация людей пока не проводилась.
Жильцы дома, где случилось происшествие, жалуются, что нечем дышать. Также они уточнили, что сверху валил черный дым.
Как рассказал пожарный, возможной причиной пожара могло стать возгорание в щитке. В 14-этажном доме проводится капитальный ремонт. По некоторым данным, одному из рабочих, находящемуся рядом с местом возгорания, стало плохо.
В настоящее время огонь уже удалось потушить.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в здании автосервиса в ТиНАО. Возгорание произошло в поселении Филимонковском, поселке Марьино, по улице Кнутовской, владении 1. Возгорание началось в здании автосервиса, горело оборудование и обшивка стен. Пожар был потушен на площади 100 квадратных метров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: