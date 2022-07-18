Пожар произошел в жилом доме на Даниловской набережной

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Пожар произошел в жилом доме в Южном административном округе. Об этом сообщают очевидцы.

Возгорание случилось на Даниловской набережной, доме 6, корпусе 2. На данный момент, как уточнили очевидцы, на место происшествия прибыли три пожарные машины. Однако эвакуация людей пока не проводилась.

Жильцы дома, где случилось происшествие, жалуются, что нечем дышать. Также они уточнили, что сверху валил черный дым.

Как рассказал пожарный, возможной причиной пожара могло стать возгорание в щитке. В 14-этажном доме проводится капитальный ремонт. По некоторым данным, одному из рабочих, находящемуся рядом с местом возгорания, стало плохо.

В настоящее время огонь уже удалось потушить.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при пожаре в здании автосервиса в ТиНАО. Возгорание произошло в поселении Филимонковском, поселке Марьино, по улице Кнутовской, владении 1. Возгорание началось в здании автосервиса, горело оборудование и обшивка стен. Пожар был потушен на площади 100 квадратных метров.

