Сельскохозяйственные ангары загорелись на площади 5 тыс "квадратов" в Ростовской области

Фото: 61.mchs.gov.ru

Пожар произошел в двух сельскохозяйственных ангарах в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров. В ведомстве уточнили, что ангары расположены в семи километрах от села Пешково в Азовском районе.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован. В тушении возгорания принимают участие 50 человек и 17 единиц техники.

"Угроза распространения [огня] отсутствует. Проводится проливка и разборка конструкций", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в складском ангаре в поселке Пригородном под Краснодаром. К тушению огня привлекали 70 спасателей и 26 единиц техники.

До этого пожар произошел в ангаре на Сельскохозяйственной улице в Москве. Площадь возгорания, которое оперативно локализовали, составила 200 квадратных метров.