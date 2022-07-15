"Жизнь в большом городе": сервисные центры

В Москве работает 30 компаний, специалисты которых производят детали на 3D-принтерах. Изготовить можно практически все – от ювелирных украшений до запчастей.

Откуда в столицу приходят комплектующие к технике и электронике в условиях санкций? Кто должен устранять поломку в гарантийный срок? И какие московские производства готовы предоставлять комплектующие уже сейчас? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".