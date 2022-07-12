Три выпускницы и один выпускник в Москве набрали 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Три выпускницы и один выпускник московских школ набрали 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам. Об этом на своей странице "Вконтакте" написал Сергей Собянин.

Самый выдающийся результат по Москве за четыре экзамена получила выпускница школы № 1391 в ТиНАО Ульяна Куклова. Она набрала 396 баллов. Всего в России по итогам единого госэкзамена 300 баллов набрали 16 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.