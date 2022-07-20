Глава комитета ГД заявил о возможном снижении налога на апартаменты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Апартаменты не будут приравнены к жилью и не подпадут под действие Жилищного кодекса РФ. Однако в комитете Госдумы по строительству хотят предложить снизить налог по данному виду недвижимости, сообщил его руководитель Сергей Пахомов в разговоре с РИА Новости.

"Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость. Апартаменты не будут приравнены к жилью и не подпадут под действие ЖК", – сказал Пахомов.

В случае снижения налога на апартаменты, отметил глава комитета, право определить ставку нужно дать регионам.

Пахомов также высказался о необходимости в поиске решения по снижению налогов на апартаменты и уменьшению стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Ранее россиянам посоветовали проверять биографию владельцев перед покупкой жилой недвижимости. Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа", преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов предупредил, что если в отношении продавца будет возбуждено дело о банкротстве, то финансовый управляющий сможет оспорить сделку, а человек, который приобрел квартиру, может ее лишиться.

