Эксперт сообщил о высоком спросе на зарубежную недвижимость среди россиян

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Эксперт по недвижимости Никита Журавлев в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал о высоком спросе на покупку заграничной недвижимости среди россиян. По его словам, популярность набирают Турция, Португалия, Арабские Эмираты и конкретно Дубай.

Меньший интерес россияне стали проявлять к покупке недвижимости в странах Европы. Среди жителей России менее востребованными стали Финляндия, Швеция и Болгария. На сегодняшний день спросом пользуются южные страны, сообщил Журавлев.

Эксперт также обратил внимание на удачное время для покупки жилья в Дубае из-за хорошего курса рубля. В противовес теплой стране он привел Москву, где за такую же сумму покупатель сможет рассчитывать лишь на однокомнатную квартиру.

Однако для россиян есть риски при покупке жилья за рубежом, предупредил эксперт.

"Я бы сказал, это опасно. Вы купили, ее завтра забрали те же самые страны и экспроприировали", – уточнил Журавлев.

Ранее глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов сообщил о возможном снижении налога на апартаменты в России. Пахомов также высказался о необходимости в поиске решения по снижению налогов на апартаменты и уменьшению стоимости жилищно-коммунальных услуг.