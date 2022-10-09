Эксперт назвал преимущество покупки квартиры в Москве в 2022 году

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Оставшиеся до конца 2022 года месяцы являются лучшим временем для покупки квартиры в Москве из-за больших скидок. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил эксперт в области недвижимости Дмитрий Ракута.

"С точки зрения покупки квартиры для собственного проживания – сейчас самое время. Покупатели могут приобрести квартиру с очень хорошим дисконтом, который составляет 30–40%", – сказал он, отметив, что подобных скидок в столице раньше не фиксировалось.

При этом эксперт уточнил, что речь идет только о вторичной недвижимости. В текущих условиях, признает он, покупка такой квартиры может быть рисковым мероприятием, поскольку сделки стали часто совершаться по доверенности.

Он отметил, что вторичный рынок и без упомянутого им фактора в последнее время находился в стагнации, теперь же эта тенденция затронет и рынок новостроек. Дело в том, что уже сейчас некоторые застройщики перестали работать по льготным ипотечным программа, а на них приходилось 50% от всех ипотечных сделок.

Ранее сообщалось, что москвичи начали массово продавать квартиры на фоне частичной мобилизации в РФ. Число объявлений о срочной продаже недвижимости в столице увеличилось втрое после 21 сентября. При этом спрос на покупку жилья упал на 20%.



Москвичам рассказали о ситуации на столичном рынке недвижимости на фоне мобилизации

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