Москвичи начали массово продавать жилье на фоне частичной мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число объявлений о срочной продаже недвижимости в Москве увеличилось втрое после 21 сентября. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителей рынка.

Как отмечают специалисты, текущую ситуацию на вторичном рынке недвижимости можно охарактеризовать как провальную, она во многом схожа с той, что была в конце февраля после начала спецоперации на Украине. Так, вместе с увеличением предложения упал спрос: в первые четыре дня мобилизации показатель просел на 20%.

Тем не менее спустя полторы недели после начала мобилизации рынок вторичной недвижимости начал приходить в себя. Эксперты объясняют это тем, что одних людей неопределенность подталкивает снимать жилье с продажи, других же, наоборот, скорее продавать.

В отрасли призывают не ждать восстановления рынка. Ожидается, что объем сделок со вторичным жильем может просесть на 10–20%. Это обусловлено в том числе и сокращением ипотечного кредитования, поскольку те, кто подпал под мобилизацию, – обычно основные заемщики по жилищным кредитам.

Ранее эксперт по недвижимости Никита Журавлев предрек снижение спроса на ипотечное кредитование в РФ, что обусловлено высокими процентными ставками. По его словам, продажи квартир в этом году будут на 30% ниже, чем в прошлом.



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