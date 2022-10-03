Эксперт предрек снижение спроса на ипотечное кредитование в РФ

03 октября, 20:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В текущих условиях предпосылок для роста ипотечного кредитования в России нет. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучил эксперт по недвижимости Никита Журавлев.
"Пока у нас высокая ставка ипотечная 10% на вторичку, она, конечно, будет не совсем востребована", – сказал он.
Кроме того, он уверен, что вмешательство государства, например, посредством льготной ипотеки, не позволит выправить ситуацию. По его мнению, продажи в этом году будут на 30% ниже, чем в прошлом.
Ранее Журавлев рассказал, что на фоне частичной мобилизации подешевели квартиры. Дело в том, что россияне, которые пытаются покинуть страну, продают свою недвижимость по сниженной стоимости. В отдельных случаях скидки достигают 30–40%.
Тем не менее подобных предложений насчитывается не больше 5%.
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