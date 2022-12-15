В Москве резко выросли продажи новостроек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в минувшем ноябре после октябрьского падения спроса резко выросли продажи новостроек. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росреестра.

Так, в прошлом месяце показатель продаж увеличился на 31% по сравнению с октябрем: 6 тысяч договоров долевого участия против 4,6 тысячи. Однако это по-прежнему ниже среднего показателя 2022 года, который составляет 7 тысяч договоров. С начала текущего года в Москве заключили на 14% меньше сделок, чем за тот же период годом ранее.

Представители рынка отмечают, что ноябрьский рост продаж позволил им отыграть падение спроса, которое произошло на фоне частичной мобилизации и иных факторов в октябре. При этом, несмотря на стабилизацию рынка, его восстановление будет идти медленнее, чем ожидалось изначально, уверены в отрасли.

Между тем ранее сообщалось, что за 11 месяцев текущего года количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве сократилось на 21% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Суммарно в 2022 году было заключено 118 тысяч договоров.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!