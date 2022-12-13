Число сделок на вторичном рынке жилья столицы за 11 месяцев сократилось на 21%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы за 11 месяцев сократилось на 21%, до 118 607 договоров, в сравнении с аналогичным периодом прошло года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Росреестра.

"Всего в январе – ноябре 2022 года Росреестром по Москве зарегистрировано 118 607 договоров купли-продажи жилья. Разница с аналогичным значением прошлого года 21,2% (150 565)", – сообщили в ведомстве.

В ноябре 2022 года в Москве было совершено 10,8 тысячи сделок на рынке вторичного жилья, в то время как в данный период 2021 года – 13,8 тысячи. Минимальный показатель по количеству совершенных сделок был зафиксирован в мае текущего года – 7,2 тысячи договоров.

Ранее стало известно, что средняя цена квартиры в новостройках Москвы в сентябре снизилась на 7% и составила 18,13 миллиона рублей. На рынке нежилой недвижимости в сентябре средняя цена объекта выросла в сравнении с августом на 8,9% – с 17,4 до 18,95 миллиона рублей.



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