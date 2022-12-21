В Москве за год построили и ввели 15 гостиничных комплексов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2022 году столица почти в четыре раза перевыполнила план по строительству гостиниц и апарт-отелей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. С начала года в городе построили и ввели 15 таких объектов.

По словам заммэра, это очень высокий показатель, поскольку планировалось возвести только четыре гостиницы. Все они построены за счет инвесторов. Бочкарев рассказал, что за 11 лет в Москве построили 113 гостиничных комплексов, работа в этом направлении продолжится.

В частности, в Замоскворечье появится четырехзвездочная гостиница на Садовнической улице, владении 15 (ЦАО). Там реконструируют имеющееся здание, после чего в нем разместится гостиничный комплекс на четыре звезды, рассчитанный на 444 номера.

Сейчас на земельном участке общей площадью 0,57 гектара расположено офисное здание площадью порядка 15,4 квадратного метра.

Ранее сообщалось, что в Красносельском районе столицы построят гостиничный комплекс с террасами на крышах. Гостиницу возведут по адресу 1-й Красносельский переулок, владение 15/17.

Террасы разместят на разных уровнях здания. Также там обустроят коворкинг, учебный центр, студию йоги и другие пространства.

Кроме того, гостиница появится на месте снесенного аварийного здания в Даниловском районе. Здание площадью 456 квадратных метров находилось в полуразрушенном состоянии.

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