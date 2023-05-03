Завершено возведение монолитных конструкций учебного корпуса на проспекте Вернадского

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

Специалисты завершили возведение монолитной части здания учебного корпуса на проспекте Вернадского на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"Завершено возведение монолитных железобетонных конструкций здания образовательного комплекса в районе Раменки по адресу проспект Вернадского, владение 12Б. Ведется устройство внутренних стен и перегородок", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что здание будет функционально разделено на две части: дошкольное отделение на 125 мест и учебный корпус на 300 мест для учеников младшей и средней школы.

В школьной части проектом предусмотрено создание амфитеатра, библиотечного центра, IT-полигона с трансформируемыми перегородками для разделения пространства на зоны программирования, моделирования и испытания устройств. В дошкольной части между тем предусмотрят групповые ячейки также с возможностью трансформирования пространства.

Кроме того, в здании появится спортивный зал с площадками для занятий баскетболом, волейболом и прыжками. Там появится футбольное поле с травяным покрытием и круговая беговая дорожка.

Ранее сообщалось, что на улице Константина Симонова в столичном районе Аэропорт завершается отделка фасадов и внутренних помещений другого учебного корпуса. Монолитные работы там завершены уже полностью. Здание будет рассчитано на 400 мест.

