Работы по отделке фасадов учебного корпуса в Ховрине завершены на 74%

Фото: департамент строительства города Москвы

В Москве завершаются работы по отделке фасадов здания учебного корпуса на 500 мест в Ховрине. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Застройщиком по данному проекту является АНО "РСИ". Строительство пятиэтажного здания осуществляется на территории, прилегающей к школе № 1474. Учебный корпус будет располагаться по адресу улица Клинская, владение 24.

"Завершаются работы по отделке фасадов здания учебного корпуса на 500 мест на улице Клинской в районе Ховрино. Полностью готовы монолитные конструкции здания. Отделочные работы выполнены на 74%. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году", – уточнил Загрутдинов.

Здесь будут проходить обучение учащиеся 8–11-х классов. Для них на первом этаже предусмотрели вестибюль с зонами гардеробов, обеденный зал на 250 мест, зал для проведения различных мероприятий на 300 мест с зоной эстрады.

Кабинеты для занятий, спортивный зал и помещение зимнего сада будут располагаться на втором этаже. На третьем этаже тоже будут универсальные кабинеты, а также библиотека с медиацентром.

На четвертом и пятом этажах, помимо учебных кабинетов, будут созданы академический лабораторно-исследовательский комплекс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, лаборантские, IT-полигон.

Территорию вокруг здания еще предстоит озеленить.

Ранее в столичном районе Чертаново Северное завершились работы по возведению монолитных железобетонных конструкций здания будущего детского сада. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 125 детей. Каждая группа будет иметь собственную игровую, спальню, раздевалку и буфет.

Вместе с детским садом в микрорайоне Северное Чертаново возводят учебный корпус на 300 детей. В дальнейшем к образовательным учреждениям проложат подъездную дорогу длиной 620 метров. Она пройдет от Балаклавского проспекта.



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