Монолитные конструкции здания будущего детсада возвели в Чертанове Северном

Фото: пресс-служба Депстроя

В столичном районе Чертаново Северное завершились работы по возведению монолитных железобетонных конструкций здания будущего детского сада. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"На финальной стадии работы по устройству внутренних стен и перегородок, началась отделка фасадов здания", – сообщил он.

Дошкольное образовательное учреждение будет рассчитано на 125 детей. Каждая группа будет иметь собственную игровую, спальню, раздевалку и буфет.

Вместе с детским садом в микрорайоне "Северное Чертаново" возводят учебный корпус на 300 детей. Проектом строительства предусмотрены актовый зал, IT-полигон, библиотека с медиацентром и другие пространства.

В дальнейшем к образовательным учреждениям проложат подъездную дорогу длиной 620 метров. Она пройдет от Балаклавского проспекта.

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