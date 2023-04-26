Отделка фасадов здания учебного корпуса завершается в районе Аэропорт

Фото: Депстрой

Отделка фасадов здания учебного корпуса на улице Константина Симонова завершается в Москве. Учреждение расположится в районе Аэропорт, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Строительство монолитных конструкций выполнено полностью, завершается внутренняя отделка помещений и фасадов здания", – подчеркнул он.

В корпусе, который рассчитан на 400 мест, планируется сделать дошкольное отделение для детей старшего возраста. Оно предполагает 50 мест. На первом этаже поместят комнаты охраны с диспетчерским пультом, гардероб, учебные кабинеты, кружковые – для развивающих занятий, медицинский кабинет, обеденный зал, кладовые и санитарно-бытовые помещения.

На втором этаже будут располагаться спортивный, актовый и артистический залы, а также учебные кабинеты. На третьем этаже сделают учебные помещения, игровую, технический центр, библиотеку и методический кабинет.

Ранее сообщалось, что в Москве завершаются работы по отделке фасадов здания учебного корпуса на 500 мест в Ховрине. Строительство пятиэтажного здания осуществляется на территории, прилегающей к школе № 1474. Учебный корпус будет располагаться по адресу улица Клинская, владение 24.