Монтаж каркасов световых конструкций завершается на станции столичного метро "Пыхтино"

Фото: stroi.mos.ru

Специалисты заканчивают монтаж каркасов световых конструкций на станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

"Платформенный участок станции "Пыхтино" будут украшать и освещать 10 потолочных светильников. Девять каркасов уже готовы под установку светового оборудования", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что светильники в конце покроют алюминиевыми панелями, из-за чего они станут похожи на авиатурбины.

Также на платформе станции сейчас идет установка панорамных окон, через которые будет открываться вид на долину реки Ликовы. Стену на противоположной стороне платформы покроют алюминиевыми панелями с изображениями летательных аппаратов.

Как в свою очередь добавил гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов, к настоящему времени отделка стен на платформе станции готова более чем на треть, а укладка гранитного пола – почти полностью. Сейчас работы продолжаются в вестибюле. Он также объяснил, что авиационная тематика в оформлении станции связана с тем, что вблизи расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

Ранее сообщалось, что между станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро завершаются работы по устройству верхнего строения пути метромоста через реку Ликову. К настоящему времени почти полностью выполнена кровля моста, практически завершена установка боковых ламелей.

