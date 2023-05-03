Собянин: ледовый дворец "Крылатское" в этом году капитально отремонтируют

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные власти приняли решение провести капитальный ремонт ледового дворца "Крылатское", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, работы планируется завершить до 1 сентября 2023 года.

Мэр подчеркнул, что речь идет о первом в России и единственном в Москве крытом катке с искусственной конькобежной дорожкой в 400 метров. По словам Собянина, здесь регулярно проходили международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия.

Градоначальник напомнил, что во время пандемии Дворец переоборудовали под резервный госпиталь. Когда ситуация улучшилась, его закрыли, а медицинский персонал вернулся к своей повседневной работе в других учреждениях.

"Теперь пришло время возродить одну из ведущих спортивных площадок Москвы", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что в рамках работ восстановят перекрытия, нарушенные в местах демонтированных инженерных сетей, приведут в порядок фасад, восстановят бетонное основание ледового поля, ограждения трибун и систему теплого пола, сделают новые покрытия полов, выполнят отделку помещений, заменят освещение.

Все работы проведут с учетом современных требований комфорта для спортсменов и зрителей. Прилегающую территорию благоустроят.

Ранее Сергей Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал. В ходе работ специалисты очистили прилегающую к нему акваторию, а также создали набережные, пешеходные маршруты и провели комплекс мер по благоустройству.



Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал