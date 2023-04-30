Летний маршрут до пляжей № 390 заработает в Москве с 1 мая

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Летний маршрут № 390 "метро "Полежаевская" – Пляж № 3 "Серебряного бора" до столичных водоемов и пляже на Москве-реке возобновит работу с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Сезонные маршруты до водоемов и пляжей пользуются популярностью у москвичей, поэтому в этом году автобусы № 390 возобновят работу", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Отмечается, что на маршруте будут работать около восьми микроавтобусов, которые будут следовать с интервалами 6–20 минут. В прошлом году они совершили суммарно свыше 396 тысяч поездок.

Ранее сообщалось, что Московское центральное кольцо в майские праздники будет работать по расписанию выходного дня. С 12:30 до 18:00 интервалы между поездами будут составлять 4 минуты, в остальное время – 8 минут.

