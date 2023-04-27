Расписание электропоездов изменится на участке будущего МЦД-4 с 2 по 10 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание движения поездов на восточном участке будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) изменится со 2 по 10 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что изменение связано с реконструкцией железнодорожных путей и другой инфраструктуры Курского вокзала.

В сообщении указано, что на участке от станции Нижегородская до станции Железнодорожная интервалы движения электричек будут увеличены на 20 минут, а часть поездов проследует от или до Нижегородской.

На участке от Нижегородской до Курского вокзала интервалы увеличатся до часа, в том числе и в пиковые часы, а часть маршрутов пассажиры проедут без остановок на станции Серп и Молот.

"В течение восьми дней поочередно будут закрывать несколько главных путей на участке от Курского вокзала до Нижегородской – поезда будут следовать по одному пути. В это время будут реконструировать железнодорожную инфраструктуру вокзала для подготовки к запуску D4", – указали в ведомстве.

В Дептрансе призвали заранее планировать маршруты и сверяться с расписанием поездов в приложении или на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево в период с 29 апреля по 7 мая будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Изменения в расписании связаны с прановыми мероприятиями на железной дороге. Отмечается, что интервалы отправления поездов также будут увеличены.



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