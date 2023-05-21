Собянин рассказал, что с начала 2023 года построили 7 спортивных объектов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года в Москве построили 7 спортивных объектов и таким образом выполнили годовой план на 50%.

"Один из крупнейших – новый корпус "МССУОР" №4 имени А. Я. Гомельского в районе Бибирево", – написал мэр в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в трехэтажном здании будут тренироваться спортсмены, обучающиеся в олимпийском резерве. Там обустроили бассейн площадью 25х16 метров, тренажерный и универсальный игровой залы, раздевалки, а также тренерские и инвентарные помещения.



Также возвели следующие спортивные объекты:

Академия спорта "Динамо" в районе Аэропорт;

ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках";

спортивно-оздоровительный комплекс с гостиницей "Спартак-Волейбол" в районе Ясенево;

многофункциональный комплекс в районе Митино;

ФОК в районе Ново-Переделкино;

ФОК с бассейном в районе Новокосино.

Собянин подчеркнул, что три спортивных объекта построили за счет бюджета город, а еще четыре – за счет инвесторов. В общей сложности возвели более 103 тысяч квадратных метров.

Ранее Собянин рассказал, что завершена реконструкция исторического спортивного комплекса "Москвич" в Текстильщиках.

Градоначальник заявил, что исторический стадион "Москвич" преобразовался в современный мультиспортивный комплекс, где можно проводить тренировки и соревнования. Там готовят профессиональных спортсменов по 10 видам спорта. Также на стадионе бесплатно занимаются порядка 1,3 тысячи человек в возрасте от 10 до 52 лет.

