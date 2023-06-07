Скейт-парк и сквер появятся возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО после благоустройства

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Сотрудники комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории рядом со станцией метро "Пыхтино" в ТиНАО, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, перед работниками стоит задача улучшить пешеходную и транспортную доступность новой станции, а также организовать к ней удобные подходы и подъезды. Специалисты адаптируют эти пространства под запросы местных жителей, обустроят сквер и скейт-парк.

Бирюков рассказал, что на территории благоустройства находится строительный город, там выставили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Все мероприятия пройдут в два этапа. В границы первого вошли улица Летчика Ульянина, частично улица Летчика Грицевца и участок вдоль Боровского шоссе.

"В рамках проекта уберем под землю воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства, заменим покрытие тротуаров и проезжей части, проведем озеленение", – пояснил Бирюков.

Специалисты установят опоры контрастного освещения на пешеходных переходах, оборудуют девять остановочных павильонов с зарядными слотами многое другое. На улице Летчика Грицевца между домами № 7 и 9 появится маленький сквер с пешеходными дорожками, лавочками и качелями. На улице Летчика Ульянина оборудуют скейт-парк с модульными рампами для катания на скейтах, роликах, самокатах и BMX.

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