Новая детско-взрослая поликлиника начала принимать пациентов в Солнцеве

Фото: портал мэра и и правительства Москвы

Новая детско-взрослая поликлиника в столичном районе Солнцево начала прием первых пациентов. Об этом сообщила заместитель градоначальника по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Сегодня для жителей района Солнцево открылась новая детско-взрослая поликлиника. Теперь получать медпомощь здесь будут 43 тысячи пациентов – 36 тысяч взрослых и семь тысяч детей и подростков", – рассказала вице-мэр.

Она уточнила, что это уже десятое медучреждение, построенное по новому московскому стандарту поликлиник. Что касается программы капитального ремонта поликлиник, то она завершена уже на 40%.

Отмечается, что новая поликлиника расположена на улице Юлиана Семенова. Она представляет из себя пятиэтажное здание, в котором разместились филиалы взрослой поликлиники № 212 и детской поликлиники № 132. Взрослая и детская часть имеют отдельные входы, из-за чего пациенты не пересекаются. На нижних этажах расположены кабинеты наиболее посещаемых специалистов, дежурных врачей и анализов.

В медучреждении установили современное оборудование, в частности, диагностический комплекс для рентгенографии и томографии, маммограф, флюорограф, УЗИ, электрокардиографы, аппарат для исследования функции внешнего дыхания. Все наиболее распространенные обследования пациенты смогут проходить прямо там.

Прилегающую к зданию территорию благоустроили. На этажах предусмотрели комфортные зоны ожидания с кулерами, телевизорами и диванами. А в детской части предусмотрели игровые зоны. Для маломобильных граждан в поликлинике предусмотрели все необходимое для безбарьерного передвижения.

Ранее стало известно, что в столичном районе Бирюлево Восточное откроется детская поликлиника с травмпунктом на 320 посещений в смену. В настоящее время здание на Лебедянской улице готово на 70%. Там идут отделочные работы и монтаж инженерных систем.

