Детская поликлиника с травмпунктом откроется в Бирюлеве Восточном

Фото: пресс-служба Депстроя

В столичном районе Бирюлево Восточное откроется детская поликлиника с травмпунктом. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"Детская поликлиника на 320 посещений в смену с травмпунктом откроется в районе Бирюлево Восточное по адресу улица Лебедянская, владение 33. Поликлиника готова на 70%. В здании идут отделочные работы и монтаж инженерных систем", – сообщил он.

Строительство медучреждения возложено на АНО "РСИ". Объект возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник.

Цветовое решение учреждения будет соответствовать стандарту московских поликлиник. Для создания контраста козырек и часть стен фасада окрасят в салатовый цвет. Единое стилистическое решение затронет стойки регистрации, вывески, указатели, кабинеты врачей и зоны ожидания.

В новой поликлинике разместят более 700 единиц современного оборудования. Первый этаж отведут под травмпункт и зону приема анализов, второй – под педиатрическое отделение, кабинеты здорового ребенка и другие зоны, третий – под пространства для врачей-специалистов, а также лучевой и функциональной диагностики, четвертый – под клинико-диагностическую лабораторию и отделение реабилитации, пятый – под административные помещения.

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции", – добавил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что капитальный ремонт в зданиях 15 поликлиник на востоке Москвы планируется завершить до конца текущего года. Все здания будут оборудованы для маломобильных москвичей. Наиболее посещаемые специалисты будут работать на первых этажах. Для взрослых будут предусмотрены комфортные зоны ожидания, а для детей – игровые уголки.



Две новые поликлиники откроются в Бирюлеве

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