Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:24

Мэр Москвы

Собянин: в Сколкове построят корпуса Московского квантового кластера

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Город выделит грант на строительство Московского квантового кластера на территории "Сколково", заявил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, внутри кластера появятся 27 лабораторий и 15 научных групп Российского квантового центра. Также в кластере будут разрабатываться стартапы и вестись мелкосерийное производство.

Собянин напомнил, что квантовые технологии применяются в таких сферах, как IT, медицина, фармацевтика, авиа- и ракетостроение, автопром, микроэлектроника и сельское хозяйство.

"Планируем, что все работы по созданию Московского квантового кластера завершим в IV квартале 2024 года", – отметил он.

Общий объем инвестиций, выделенный на этот проект, составит порядка 6,5 миллиарда рублей, рассказал градоначальник.

Финансирование кластера будет осуществляться через Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства при помощи инвестиционного кредитования, ставка составит 3%, резюмировал он.

Ранее Собянин рассказывал о ключевых направлениях развития Москвы. По его словам, планируется продолжать строительство новых станций и линий метро, МЦД, завершить формирование нового транспортного каркаса столичной агломерации.

Столица определила главным вектором развития технологий фармацевтический кластер, подчеркнул он. В том числе важность представляют сферы электромобилестроения, фотоники, микроэлектроники, квантовых технологий будущего и другого.

Собянин рассказал о создании московского квантового кластера

Читайте также

мэр Москвыгород
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика