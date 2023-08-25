Собянин: в Сколкове построят корпуса Московского квантового кластера

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Город выделит грант на строительство Московского квантового кластера на территории "Сколково", заявил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, внутри кластера появятся 27 лабораторий и 15 научных групп Российского квантового центра. Также в кластере будут разрабатываться стартапы и вестись мелкосерийное производство.

Собянин напомнил, что квантовые технологии применяются в таких сферах, как IT, медицина, фармацевтика, авиа- и ракетостроение, автопром, микроэлектроника и сельское хозяйство.

"Планируем, что все работы по созданию Московского квантового кластера завершим в IV квартале 2024 года", – отметил он.

Общий объем инвестиций, выделенный на этот проект, составит порядка 6,5 миллиарда рублей, рассказал градоначальник.

Финансирование кластера будет осуществляться через Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства при помощи инвестиционного кредитования, ставка составит 3%, резюмировал он.

Ранее Собянин рассказывал о ключевых направлениях развития Москвы. По его словам, планируется продолжать строительство новых станций и линий метро, МЦД, завершить формирование нового транспортного каркаса столичной агломерации.

Столица определила главным вектором развития технологий фармацевтический кластер, подчеркнул он. В том числе важность представляют сферы электромобилестроения, фотоники, микроэлектроники, квантовых технологий будущего и другого.



Собянин рассказал о создании московского квантового кластера