Роспотребнадзор проверит Алтуфьевский пруд и пруд в Говорово на загрязнения

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичное управление Роспотребнадзора организует проверку воды в Алтуфьевском пруду и пруду в Говорово. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве обратили внимание, что водоемы являются декоративными. Подобное обстоятельство гарантирует, что вода из них не поступает к местным жителям.

"По предварительной информации, ГУП Мосводосток и администрацией поселений в настоящее время приняты необходимые меры, направленные на очистку водоемов от загрязнений. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", – говорится в сообщении.

Специалисты возьмут пробы воды и проверят ее на содержание нефтепродуктов и индекс токсичности.

Ранее в Алтуфьевском пруду реки Самотеки в Лианозове зафиксировали гибель рыбы. По факту произошедшего столичная прокуратура организовала проверку. После выяснения причин будут приняты необходимые меры.

