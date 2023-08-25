Прокуратура проводит проверку после гибели рыбы в реке Сетуньке в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку в связи гибелью рыбы в реке Сетуньке в столичном поселении Московский, сообщается в телеграм-канале ведомства.

К проверке привлекли специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и "Мосводосток". Взяты пробы воды и устанавливается источник загрязнения.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы начала проверку в связи с гибелью рыбы в Алтуфьевском пруду реки Самотеки в Лианозове.