Прокуратура организовала проверку после гибели рыбы в Алтуфьевском пруду

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью рыбы в Алтуфьевском пруду реки Самотеки в Лианозове. Об этом говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего, а также примет меры реагирования. К проверке привлечены специалисты, взяты пробы воды, осмотрены места возможных источников негативного воздействия.

В начале года французские и американские ученые заявили, что на Земле началось шестое массовое вымирание видов. Согласно данным исследователей, за последние 100 лет количество исчезнувших живых видов приравнивается к вымиравшим ранее за 10 000 лет. То есть темпы вымирания ускорились в 100 раз.

Ученые уверены, что шестое массовое вымирание – естественный порядок вещей, так что важно своевременное документирование исчезающих видов. Рейтинг исчезающих видов возглавляют беспозвоночные, так как это наиболее распространенный вид живых существ. За последние 500 лет полностью вымерли от 150 000 до 260 000 организмов.