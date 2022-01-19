Ученые объявили о начале шестого массового вымирания видов на Земле

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Французские и американские ученые заявили, что на Земле началось шестое массовое вымирание видов. Об этом сообщается в журнале Biological Reviews.

Согласно данным исследователей, за последние 100 лет количество исчезнувших живых видов приравнивается к вымиравшим ранее за 10 000 лет. То есть темпы вымирания ускорились в 100 раз.

Ученые уверены, что шестое массовое вымирание – естественный порядок вещей, так что важно своевременное документирование исчезающих видов. Рейтинг исчезающих видов возглавляют беспозвоночные, так как это наиболее распространенный вид живых существ. За последние 500 лет полностью вымерли от 150 000 до 260 000 организмов.

При этом растения лучше сохраняются в природе, в отличие от животных. Степень исчезновения последних же зависит от места обитания. В списке на выбывание быстрее оказались обитатели морей и островов, чем заселившие континенты живые существа.

"Люди – единственный вид, способный манипулировать биосферой в большом масштабе. Мы единственный вид, который принимает сознательное решение о своем будущем и о будущем биологического разнообразия Земли", – заявил профессор Гавайского университета Роберт Коуи.

Ранее сообщалось, что ученые из Свердловской области разработали технологию, позволяющую менять геном коровы в пределах одной клетки, и вывели с ее помощью генетически модифицированного теленка. Она уточнила, что в рамках экспериментов специалистами были выбраны гены отвечающие за восприимчивость коров к лейкозу, наличие у них рогов и содержание в молоке белка, вызывающего аллергию у человека.

