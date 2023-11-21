Инсталляцию с белыми медведями начали устанавливать в "Ростокинском акведуке" в Москве

В столичном парке "Ростокинский акведук" вновь установят инсталляцию с белыми медведями. Специалисты приступили к монтажу одной из самых популярных среди москвичей новогодней экспозиции. Часть фигур уже собрана. Привезли на площадку и конструкции, которые впоследствии превратятся в зеленые ели.

Тем временем на Никитском бульваре появилась еще одна фотозона для новогодних снимков. Там установлен арочный тоннель. В лучах дневного солнца и вечерних фонарей на инсталляции образуются блики и создают праздничное настроение в городе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.