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21 ноября, 07:45

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Инсталляцию с белыми медведями начали устанавливать в "Ростокинском акведуке" в Москве

Инсталляцию с белыми медведями начали устанавливать в "Ростокинском акведуке" в Москве

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В столичном парке "Ростокинский акведук" вновь установят инсталляцию с белыми медведями. Специалисты приступили к монтажу одной из самых популярных среди москвичей новогодней экспозиции. Часть фигур уже собрана. Привезли на площадку и конструкции, которые впоследствии превратятся в зеленые ели.

Тем временем на Никитском бульваре появилась еще одна фотозона для новогодних снимков. Там установлен арочный тоннель. В лучах дневного солнца и вечерних фонарей на инсталляции образуются блики и создают праздничное настроение в городе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоАнастасия Бородина
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