Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервис "Личный кабинет слушателя школы приемных родителей" заработал в Москве. Он поможет будущим опекунам и усыновителям максимально подготовленными подойти к этому шагу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в столице более 94% детей-сирот воспитываются в семьях. Будущих и состоявшихся опекунов и усыновителей поддерживают на всех этапах. Подготовке будущих родителей уделяется особое внимание.

"Личный кабинет слушателя школы приемных родителей" размещен на платформе "ИДПОзнание". Воспользоваться им может любой слушатель школ приемных родителей после предварительной регистрации.

Интерактивный формат, вошедший в процесс подготовки будущих приемных родителей, не заменяет традиционные тренинги и занятия, а дополняет их, уточнила начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних столичного департамента труда и социальной защиты населения Елена Зайцева. Кроме того, подобный формат позволяет глубже изучить темы, которые включены в программу подготовки будущих усыновителей и опекунов.

Отмечается, что в школах для приемных родителей будущих мам и пап знакомят с мерами социальной поддержки, психологическими особенностями детей, оставшихся без попечения родителей, основами законодательства в сфере семейного устройства. Также родители оценивают свои мотивы в ситуации приема ребенка и ресурсы.

Курс состоит из 80 академических часов, записаться на него можно на портале "Моя новая семья" при помощи специального сервиса. В Москве работает свыше 40 таких школ. Между тем личный кабинет был создан после опроса Института дополнительного профессионального образования, который показал необходимость организованной системы образовательных материалов и возможности отслеживать прогресс обучения.

Уточняется, что в сервисе представлена дополнительная справочная информация и проверочные задания, сопровождающие очное обучение. Там можно пройти курсы по таким темам, как возрастные особенности детей, адаптация приемного ребенка в семье и другим.

Курс разделен на уроки, он содержит не только теоретическую информацию, но и материалы для самоизучения, домашние задания, которые можно отправить на проверку тренеру группы в школе приемных родителей и получить ответ. Есть тесты для самопроверки.

Добавляется, что для будущих родителей собраны тематические презентации, текстовые и видеоматериалы, подборка полезных книг, статей и фильмов. Это поможет оценить свои возможности перед приемом ребенка. Также пользователи личного кабинета могут бесплатно ознакомиться с курсами и лекциями платформы "ИДПОзнание".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что до тех пор, пока для ребенка не найдена приемная семья, он живет в одном из 12 центров содействия семейному воспитанию. Помещения там устроены как квартира со спальнями и кухней-гостиной, а все дети ходят в обычные школы и детские сады, кружки и секции, а также наблюдаются у врачей в районных поликлиниках.

До этого столичный департамент труда и соцзащиты населения разработал новую тематическую онлайн-страницу "Опека в новом формате", которая поможет горожанам сориентироваться в многообразии функций и сервисов различных структур города. В частности, пользователи узнают, как взять в семью ребенка-сироту, сдать отчет опекуна, получить льготы и многое другое.

Собянин рассказал о работе школ приемных родителей