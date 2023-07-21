В Москве для приемных родителей создали тематическую страницу "Опека в новом формате"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный департамент труда и соцзащиты населения разработал новую тематическую онлайн-страницу "Опека в новом формате", которая поможет горожанам сориентироваться в многообразии функций и сервисов различных структур города. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что благодаря новому ресурсу москвичи узнают, как правильно оформить разрешение на сделку с квартирой, в которой у детей есть доля, как взять в семью ребенка-сироту, сдать отчет опекуна, получить льготы и многое другое.

По словам замглавы департамента труда и соцзащиты Екатерины Бербер, данный ресурс собрал в себе информацию о самых востребованных горожанами услугах опеки.

"В доступной форме здесь представлены основы законодательства в этой сфере, определен подробный маршрут для решения того или иного вопроса, есть сервисы предварительной записи к специалистам", – добавила она.

Информацию в лендинге разделили на тематические блоки по статусу пользователя. К примеру, блок "Я – родитель" будет полезен семьям с детьми. В нем, в частности, можно узнать, что с апреля этого года получить разрешение на сделку с имуществом ребенка можно только при личном визите во флагманский центр госуслуг "Мои документы".

А такие блоки, как "Я хочу взять ребенка в семью" или "Я – опекун ребенка", посвящены будущим и состоявшимся приемным родителям. Здесь опубликована вся необходимая информация о записи в школу приемных родителей и региональный банк данных детей-сирот.

Ранее фракция ЛДПР разработала инициативу, которая позволит задействовать средства материнского капитала для инвестиций в российские предприятия.

До этого в департаменте информационных технологий столицы рассказали, какими электронными сервисами пользовались в течение учебного года московские школьники, их родители и учителя.