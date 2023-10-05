Фасадные работы и остекление начались в здании учебного корпуса в Раменках

Фото: Депстрой

Фасадные работы и остекление начались в здании учебного корпуса в столичном районе Раменки, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Начаты фасадные работы и остекление учебного корпуса на 300 мест с дошкольным отделением на 125 мест в районе Раменки по адресу проспект Вернадского, владение 12Б. Полностью возведены монолитные железобетонные конструкции, продолжается устройство внутренних стен и перегородок", – сказал Загрутдинов.

По его словам, в учебный корпус войдут дошкольное отделение, начальная и средняя школа. Корпус разделят на школу и детский сад. Согласно проекту, здание возведут с переменной этажностью в 2–4 этажа.

Загрутдинов добавил, что в школе создадут многофункциональное пространство с амфитеатром на 180 мест, многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатекой. Также в здании оборудуют IT-полигон, где благодаря перегородкам создадут зоны программирования, обработки материалов, моделирования, испытаний устройств, пилотирования беспилотных летательных аппаратов и разработки устройств. В дошкольном отделении сформируют групповые ячейки с трансформируемым пространством.

В рамках строительства учебного корпуса будет создано спортивное ядро с площадками для баскетбола, волейбола. Также специалисты оборудуют футбольное поле с травяным покрытием, круговой беговой дорожкой и с прыжковым сектором.

Ранее Загрутдинов сообщил, что здание детского сада, рассчитанное на 140 воспитанников, на 6-й Радиальной улице в Бирюлеве Восточном готово на 95%. Он отметил, что отделочные работы выполнены полностью. На финальном этапе находится благоустройство территории. Здание планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

Собянин: в Раменках появится учебный корпус с дошкольным отделением