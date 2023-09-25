Новый образовательный комплекс появится на Котляковской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Образовательный комплекс построят на Котляковской улице за счет средств инвестора. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта планируется возвести школу и детский сад, которые затем передадут городу. Такие условия установлены договором участия, который в настоящее время находится на согласовании.

Исполняющий обязанности заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что в рамках таких соглашений инвесторы теперь строят не только жилье, но и объекты социальной инфраструктуры.

"Сейчас город согласовал строительство образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово, который смогут посещать 825 детей", – уточнил он.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что школу на 550 учеников и детский сад на 275 мест построят на Котляковской улице, владение 6.

Ранее стало известно о планах возвести два детских сада, школу и поликлинику с подстанцией скорой помощи по договорам участия в Кокошкине, находящемся в ТиНАО.

Ефимов напомнил, что в феврале 2021 года в столице появился новый механизм, который позволяет строить объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для горожан. Предприниматели заключают с Москвой договоры участия в развитии и благоустройстве, после чего приступают к возведению необходимых объектов в рамках проектов строительства жилья, объяснил он.

В свою очередь, исполняющий обязанности заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что с начала года в Москве построили 19 школ и 34 детских сада. Их возводят за счет средств бюджета и инвесторов города.



Собянин: в Москворечье-Сабурове появятся школа, детский сад и два спорткомплекса