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21 ноября, 06:30

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"Мой район. Обратная связь": благоустройство Ясеневского лесопарка прошло в ЮЗАО столицы

"Мой район. Обратная связь": благоустройство Ясеневского лесопарка прошло в ЮЗАО столицы

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На юго-западе столицы прошло благоустройство Ясеневского лесопарка. Специалисты привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, выполнив ее из экологичного гранитного отсева.

Кроме того, мастера благоустроили пляжную зону Голубинского пруда. Поблизости разместили полюбившийся горожанам спортивный комплекс в стиле "русский ниндзя". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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