"Мой район. Обратная связь": благоустройство Ясеневского лесопарка прошло в ЮЗАО столицы

На юго-западе столицы прошло благоустройство Ясеневского лесопарка. Специалисты привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, выполнив ее из экологичного гранитного отсева.

Кроме того, мастера благоустроили пляжную зону Голубинского пруда. Поблизости разместили полюбившийся горожанам спортивный комплекс в стиле "русский ниндзя". Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".