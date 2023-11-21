Собянин: еще две больницы Москвы полностью перешли на цифровой формат работы

Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой безбумажный формат работы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. По его словам, уже есть первые успешные результаты.

Врачи и медсестры экономят около 30% времени, которое теперь можно уделить пациентам. Общение с коллегами стало проще, так как вся информация загружается в систему в режиме реального времени.

С помощью цифровых сервисов данные о пациенте от скорой помощи передаются в ЕМИАС. Врачи заранее знают информацию о состоянии больного. В цифре также работают НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больница имени Вересаева. В ближайшие два года на нее переведут все московские больницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.