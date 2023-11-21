Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 11:15

Новости

Собянин: еще две больницы Москвы полностью перешли на цифровой формат работы

Собянин: еще две больницы Москвы полностью перешли на цифровой формат работы

Собянин: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Собянин: в ЗАО построят новый многопрофильный детский стационар

Новости часа: многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

Новости часа: автотрассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят до 2026 года

Новости часа: столичный Дептранс предупредил о мошенниках – лжесотрудниках метро

Собянин: новый многопрофильный детский стационар построят на западе Москвы

Новости часа: москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой безбумажный формат работы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. По его словам, уже есть первые успешные результаты.

Врачи и медсестры экономят около 30% времени, которое теперь можно уделить пациентам. Общение с коллегами стало проще, так как вся информация загружается в систему в режиме реального времени.

С помощью цифровых сервисов данные о пациенте от скорой помощи передаются в ЕМИАС. Врачи заранее знают информацию о состоянии больного. В цифре также работают НИИ скорой помощи имени Склифосовского и больница имени Вересаева. В ближайшие два года на нее переведут все московские больницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинавидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика