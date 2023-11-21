Собянин: еще две больницы Москвы полностью перешли на цифровой формат работы

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой формат работы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, благодаря переходу с бумажного на цифровой формат работы врачи и медсестры сэкономят примерно 30% времени, которое они смогут уделить пациентам. Кроме того, это избавляет от бумажной волокиты и упрощает взаимодействие между сотрудниками, так как все данные о пациенте появляются в системе моментально.



Также с помощью цифровых сервисов информация о пациенте из системы скорой помощи сразу же передается в ЕМИАС, добавил мэр Москвы.

"Специалисты больницы заранее узнают, насколько критическое состояние у пациента. Именно в такие моменты, когда счет идет на секунды, очень важна скорость работы", – подчеркнул Собянин.



При этом он рассказал, что на подобный формат работы уже перешел НИИ скорой помощи имени Склифосовского, а также больница имени Вересаева. Кроме того, мэр уточнил, что в ближайшие два года все столичные больницы будут переведены в цифровую среду.

Ранее Собянин рассказал, что почти все медицинские карты пациентов Москвы оцифрованы. В системе сейчас числится около 15 миллионов медицинских карт. По его словам, детские медкарты были переведены в цифровой формат полностью со дня рождения. Взрослые карты, в свою очередь, преобразовались с глубиной в два-три года.

Собянин рассказал о планах дальнейшей цифровизации столичных стационаров