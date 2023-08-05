Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В трех районах на северо-востоке столицы расположены важные достопримечательности Москвы: ВДНХ, Останкинская телебашня, памятник "Рабочий и колхозница". Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии районов Алексеевский, Останкинский и Ростокино на своем персональном сайте.

Парк "Яуза"

Сергей Собянин рассказал, о продолжении работ по созданию парка "Яуза". Мэр подчеркнул, что частью проекта является благоустройство парка "Ростокинский акведук". До конца года в нем будут проведены работы на участке вблизи жилых домов и создание спортивного и игрового кластера для жителей районов Алексеевский и Ростокино.

"Несколько лет назад мы вместе с местными жителями начали приводить в порядок пойму реки Яуза. Это будет единый 20-км рекреационный маршрут от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров, Главный ботанический сад и на ВДНХ. Постепенно, шаг за шагом, разрозненные пространства, а местами и неухоженные природные территории, превращаются в уютный и живописный парк, привлекательный для активного отдыха и неспешных прогулок на свежем воздухе круглый год", – отметил Сергей Собянин.

Также ведутся работы по благоустройству территории вдоль улицы Сельскозозяйственная. Там обновят и создадут детские и спортивные площадки, проложат веломаршрут и экотропу с архитектурной подсветкой, установят перголы с подвесными качелями.

телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

ВДНХ

Сергей Собянин объявил о завершении комплексной научной реставрации 26 из 49 исторических павильонов ВДНХ.

"Современная ВДНХ – уникальная территория, где каждый от мала до велика может найти себе дело по душе. Это Музейный город, объединяющий 24 музея, среди которых Центр "Космонавтика и авиация", "Россия – моя история", Гараж особого назначения ФСО России, Музей славянской письменности "Слово", павильон "Рабочий и колхозница", – написал Собянин.

В рамках культурно-образовательного проекта на ВДНХ проходит более полутора тысяч бесплатных мероприятий в области науки, искусства и многих других сферах. Создан инновационно-образовательный комплекс "Техноград", где каждый житель мегаполиса может подобрать программу обучения по душе – свыше тысячи занятий по более чем 40 востребованным специальностям, включая профессии будущего.

Помимо этого, за последние годы общая площадь цветников и газонов увеличена на 50% и составляет 135,4 га – почти половину территории Выставки достижений народного хозяйства. Протяженность дорожно-тропиночной сети превысила 100 км – прогулка по всем тропинкам займет столько же времени, сколько по всей окружности МКАД.

"В 2023 году на ВДНХ открылось новое место притяжения – необычный пешеходный аттракцион "Лента Мебиуса" в Ландшафтном парке. Он выполнен в форме знаменитой ленты – символа бесконечности. Посетители проходят по тропе, расположенной в сверкающем металлическом коробе и окруженной Садом пяти чувств. Гостей приглашают "Музей лошади" и Конный театр Кремлевской школы верховой езды, расположенные в отреставрированном павильоне №42. Завершен комплексный ремонт павильона №27 "Физкультура и спорт", где теперь проходят церемонии вручения спортивных наград и званий, а также встречи представителей спортивного сообщества. В этом году планируем завершить реставрацию и строительство еще более 10 объектов, среди которых павильон №19 "Атом", павильон №51 "Мясная промышленность", павильон №59 "Зерно", павильон №66 "Советская культура", – написал Сергей Собянин.

телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Киностудия имени Горького

Мэр Москвы сообщил о возрождении киностудии имени Горького на улице Сергея Эйзенштейна. По словам мэра, при поддержке правительства России, Министерства культуры и благодаря усилиям новой управленческой команды была начата модернизация студийного комплекса и восстановление киностудии.

"Сегодня в производстве находится 12 проектов игрового и 16 неигрового кино. Для юных поклонников кино, студентов профильных образовательных организаций и специалистов функционирует "Кинокампус Горького", который реализует образовательные проекты и организует киноэкспедиции в города России и разные страны. Недавно киностудия имени Горького перешла из федеральной собственности в собственность города Москвы. Мы продолжим ее возрождение, и через несколько лет в Москве появится еще одна креативная площадка для полного цикла производства кино – художественного, научно-популярного и телевизионных проектов", – написал мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, киностудия имени Горького станет визитной карточкой создаваемого в Москве кинокластера общей площадью более 171 га, в который также войдут МЕТМАШ на Рязанском проспекте и кинопарк "Москино" в Красной Пахре.

Социальная инфраструктура

Помимо прочего, на северо-востоке Москвы создаются новые школы, детские сады. Был проведен капитальный ремонт библиотеки №55 на проспекте Мира. Также правительство Москвы уделяет внимание повышению качества и доступности медицинской помощи, развитию амбулаторного звена.

"Введена в эксплуатацию пристройка к детской поликлинике №99 на 320 посещений в смену по адресу: ул. Касаткина, д. 9, стр. 2. Построен медицинский центр коррекции зрения на ул. Бориса Галушкина, д. 3. После комплексной реконструкции открылись два филиала поликлиники №12 – №3 (ул. Бочкова, д. 5, корп. 3) и №2 (ул. Цандера, д. 9, стр. 1). Новые фасады и интерьеры, новое оборудование и новые возможности для своевременной диагностики и лечения заболеваний", – отметил Сергей Собянин.

телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Спортивные объекты

В рамках реализации проекта "500 бассейнов" построен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Российском государственном социальном университете, ежедневно его посещают более 300 человек. Также, по словам мэра, ведется строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов (ул. 1-я Останкинская, вл. 43 – 55 и ул. Академика Королева, вл. 13).

В планах – возведение спорткомплекса "Стальной" с 50-м бассейном и универсальным залом на ул. Павла Корчагина. Еще один ФОК появится на территории школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых (ул. 3-я Мытищинская, д. 5).

Транспорт

По словам Сергея Собянина, на северо-востоке была выполнена реконструкция Проспекта Мира/Ярославского шоссе от МКАД до Садового кольца.

"Вылетная магистраль северо-востока поехала быстрее. Большую роль в улучшении транспортного обслуживания этих районов сыграл запуск Московского скоростного диаметра (МСД). Теперь минуя центр и Третье транспортное кольцо можно попасть из одного конца города в другой. Построена дорога длиной порядка 3 км, которая соединила 3-й Нижнелихоборский проезд с проездом Серебрякова и далее с основным участком новой городской магистрали. Это транспортная связка между Северо-Западной хордой и МСД, благодаря которой автолюбители экономят массу времени при поездках с востока на запад и обратно", – подчеркнул мэр.

На пересечении МСД с проспектом Мира возведена многоуровневая развязка, обеспечившая грамотное перераспределение транспортных потоков и снизившая нагрузку на вылетную магистраль. Выполнена реконструкция ул. Ростокинская, в результате которой сделали шире проезжую часть и тротуары.

В рамках развития городского транспорта запущено движение по Московскому центральному кольцу (МЦК). Жители тех районов пользуются станциями "Ботанический сад" и "Ростокино", планируется открыть третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) со станцией "Останкино". Межрайонные транспортные связи улучшила организация 14 новых маршрутов автобусов и электробусов, действуют три трамвайных маршрута. На остановках установлено 90 современных павильонов и активно развивается велоинфраструктура: обустроено 108 парковок и 35 станций проката двухколесных транспортных средств.

Реновация

В городскую программу реновации вошло 79 домов, расположенных в районах Алексеевский, Останкинский и Ростокино.

"Четыре старых дома уже расселены – жители получили комфортные квартиры в двух новостройках на ул. Староалексеевская, д. 3, ул. Сельскохозяйственная, д. 14, корп. 3. В настоящее время еще пять домов находятся в строительстве и проектировании", – подчеркнул Сергей Собянин.

В ближайшие годы планируется реорганизация бывшей промзоны "Калибр". Там планируется построить 114 тыс. кв. м недвижимости, включая 88 тыс. кв. м жилья для участников программы реновации и более 26 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. В числе будущих объектов городской инфраструктуры – детский сад, спортивный комплекс, офисы, магазины, кафе. В результате будет создано около 900 рабочих мест.

Еще один проект комплексного развития территорий предусмотрено реализовать в Ростокино. На месте старых складов и неэксплуатируемых объектов появится общественно-деловая застройка площадью почти 190 тыс. кв. м. Намечено возвести технопарк, гостиницу, административно-деловое здание со спортивным объектом, магазины, рестораны, кафе. Реализация проекта позволит создать не менее 3 тыс. рабочих мест.

Также, по словам мэра, в Ростокино по программе стимулирования создания мест приложения труда ведется строительство бизнес-центра Botanica. Помимо офисов, в нем разместится торговый центр с магазинами, кафе, ресторанами и фитнес-клубом. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2024 году. В бизнесе-центре смогут трудоустроиться более тысячи человек.