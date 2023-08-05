Сергей Собянин объявил об открытии детской поликлиники в Раменках после реконструкции

Фото: vk.com/mossobyanin

В Раменках завершилась реконструкция поликлиники, в которой получают медицинскую помощь около 14 тысяч детей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, здание на Мосфильмовской улице практически полностью перестроили – сделали новый фасад и отделку помещений, заменили инженерные коммуникации, оснастили современным оборудованием.

В поликлинике увеличилось число кабинетов врачей-педиатров и прививочных. Кроме того, там создали комфортную безбарьерную среду для маломобильных горожан. Пациентов принимают оториноларинголог, офтальмолог, хирург, невролог, травматолог-ортопед, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики.



Мэр добавил, что на прошедшей неделе в столице открыли еще шесть реконструированных поликлиник. Это, в частности, филиал №3 детской городской поликлиники №30 в районе Фили-Давыдково, филиал №1 детской городской поликлиники №10 в районе Ломоносовский, филиал №5 городской поликлиники №12 в районе Марьина Роща, филиал №3 клинико-диагностического центра №4 в районе Дорогомилово, филиал №2 детской городской поликлиники №42 в районе Ясенево и филиал №3 городской поликлиники №46 в районе Таганский.



"По новому московскому стандарту в каждой поликлинике удобно расположили кабинеты врачей, обустроили комфортные зоны ожидания для пациентов и комнаты отдыха для медиков. Прилегающие к зданиям территории благоустроили, а в весенний период следующего года озеленим", – сказал Собянин.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что еще 100 реконструируемых поликлиник введут в эксплуатацию в Москве в ближайший месяц. По ее словам, сейчас в городе строится или ремонтируется порядка двух миллионов медицинских мощностей. В ближайшие два года, уверена Ракова, в Москве будет создана абсолютно иная амбулаторная среда.

До этого Сергей Собянин расширил программу реконструкции столичных поликлиник. Она охватит еще 140 медучреждений. Таким образом, по итогам реализации программы в городе в порядок будет приведена 341 поликлиника.



Собянин рассказал о реконструкции в Москве 140 поликлиник