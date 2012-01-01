В России выявили новые вирусы в комарах и клещах

В России специалисты выявили новые вирусы, которые переносят клещи и комары. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в общей сложности речь идет о более чем 60 вирусах. Рассказываем подробности, а также выясняем, представляет ли это опасность для россиян.



"Санитарный щит"

В России проводится изучение вирусного пейзажа, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, раньше этим вопросом никто не занимался. Благодаря такому подходу специалистам удалось выявить 47 новых вирусов, переносимых комарами. Еще 14 обнаружили в клещах. "Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред", – пояснила Попова.

Обнаружить новые вирусы удалось во время исследований, которые проходят в рамках запущенного в 2021 году федерального проекта "Санитарный щит".





пресс-служба Роспотребнадзора В настоящее время в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора они (вирусы. – Прим. ред.) тщательно изучаются и, по предварительным данным, рисков не несут.

Ученым важно изучать беспозвоночных животных, к которым относятся клещи и комары, рассказал Москве 24 научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Выявленные вирусы помогают им создавать новую формулу защиты в будущем.

"Это очень интересные результаты, но пугаться их не стоит. Такие данные говорят о том, что за нашим здоровьем и за угрозами для него очень внимательно следят", – подчеркнул эксперт.



Реальная опасность?

Заразиться опасной инфекцией от комара в России сегодня достаточно сложно, заявил в беседе с Москвой 24 биолог-энтомолог Роман Хряпин. Сами по себе насекомые не являются возбудителями вирусов, а лишь переносят их от человека к человеку. "Чтобы нам от комара подхватить что-то неприятное и опасное, нужен человек-переносчик, страдающий недугом. Насекомое пьет у него кровь и только потом, через укус, дальше сможет передать вирус", – пояснил он.

Специалист добавил, что комары – переносчики наиболее опасных заболеваний обитают в основном в южной части страны.





Роман Хряпин биолог-энтомолог В средней полосе России подхватить что-то опасное от комара проблематично.

"Комары, которые могут переносить желтую лихорадку, лихорадку Западного Нила, были к нам завезены и поселились только на юге. Их можно встретить в Краснодарском крае или Крыму. А вот с комарами – переносчиками малярии у нас все в порядке и в средней полосе, и в северных районах", – добавил он.

При этом клещи, в отличие от комаров, чаще становятся виновниками неприятных заболеваний у людей, добавил Хряпин. К наиболее распространенным относятся клещевой энцефалит или боррелиоз (болезнь Лайма).

Ранее врач-инфекционист ИКБ № 1 София Русанова предупредила об опасности этих заболеваний. В ряде случаев клещевой энцефалит может привести к инвалидности или смерти человека. В свою очередь, боррелиоз грозит разными осложнениями при отсутствии лечения. По словам эксперта, столкнуться с клещами можно на дачном участке или в лесополосе, поэтому при выезде на природу нужно следовать простым правилам.





София Русанова врач-инфекционист ИКБ № 1 Одежда должна быть герметичной, с резинками на рукавах и штанинах. Помогут платки и высоко поднятые воротники. Также нужно применять репелленты для себя и питомцев. После посещения лесополосы или дачного участка осматриваем себя и тех, с кем вы были вместе, в том числе и животных.

В случае обнаружения присосавшегося клеща можно снять его самостоятельно, если у человека есть такие навыки. Или же обратиться за помощью к врачам.



Шмакова Екатерина